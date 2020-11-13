كندا تتخطى حاجز 282 ألف إصابة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 282 ألف إصابة منذ بداية الوباء.

اضافة اعلان



وقالت السلطات، إن كندا سجلت حتى اليوم الجمعة 282577 إصابة تعافى منها 226775 مريضاً، فيما بلغت عدد الوفيات 10768 حالة .



وأكدت السلطات في بيان، أن كندا سجلت اليوم 4981 إصابة جديدة مما يجعله أسوأ يوم للإصابات الجديدة في البلاد منذ بداية الجائحة، مشيرا الى أن ما يقرب من ثلث هذه الإصابات كانت بمقاطعة أونتاريو التي أبلغت عن 1575 حالة جديدة و18 وفاة.



وقال رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد في بيان "إذا استمرت الأرقام في الإرتفاع فإنه لن يتردد في إتخاذ إجراءات أكثر صرامة".



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





