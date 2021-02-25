كندا تتلقى 2 مليون جرعة من لقاح موديرنا بحلول نهاية أذار المقبل

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن بلاده ستتلقى مليوني جرعة من لقاح موديرنا ضد كورونا بحلول نهاية أذار المقبل .وأوضح ترودو في بيان أن شركة موديرنا سترسل إلى كندا 640 ألف جرعة خلال أسبوع و 840 ألف جرعة في 8 أذار و1,3 مليون جرعة في 22 أذار المقبل بالإضافة إلى 168 ألف جرعة من المقرر أن تصل هذا الأسبوع ليصل المجموع إلى حوالي 2 مليون جرعة في الربع الأول من هذا العام .وأعلن ترودو أن شركة فايزر الأمريكية سترسل إلى كندا 750 ألف جرعة من لقاحها ضد كورونا خلال شهر أذار المقبل .