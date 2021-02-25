الخميس 25-02-2021
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الخميس، 25-02-2021 12:18 ص

كندا تتلقى 2 مليون جرعة من لقاح موديرنا بحلول نهاية أذار المقبل

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إن بلاده ستتلقى مليوني جرعة من لقاح موديرنا ضد كورونا بحلول نهاية أذار المقبل .
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وأوضح ترودو في بيان أن شركة موديرنا سترسل إلى كندا 640 ألف جرعة خلال أسبوع و 840 ألف جرعة في 8 أذار و1,3 مليون جرعة في 22 أذار المقبل بالإضافة إلى 168 ألف جرعة من المقرر أن تصل هذا الأسبوع ليصل المجموع إلى حوالي 2 مليون جرعة في الربع الأول من هذا العام .

وأعلن ترودو أن شركة فايزر الأمريكية سترسل إلى كندا 750 ألف جرعة من لقاحها ضد كورونا خلال شهر أذار المقبل .

 




 

 


 

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