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السبت، 03-10-2020 08:57 ص

كندا: 6 وفيات و283 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية الكندية في مقاطعتي بريتيش كولومبيا وألبرتا غرب البلاد، 6 وفيات و283 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وأعلنت السلطات الصحية في بريتيش كولومبيا، اليوم السبت، أن المقاطعة سجلت 3 وفيات بكورونا، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 238 وفاة منذ بداية الوباء، كما سجلت 161 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الاصابات إلى 9381 تعافى منها 7813 شخصا.


من جهتها، سجلت السلطات الصحية بمقاطعة ألبرتا اليوم 3 وفيات بكورونا لترتفع حصيلة الوفيات في المقاطعة إلى 272 وفاة، كما سجلت 122 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 18357 تعافى منها 16527 مريضا منذ بداية الجائحة.


 




 

 


 

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