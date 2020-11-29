كوريا الجنوبية.. دراسة تشديد قيود التباعد الاجتماعي لتفشي كورونا

الوكيل الإخباري - تعتزم كوريا الجنوبية تشديد قيود التباعد الاجتماعي والحد من الأنشطة الاقتصادية بعدما سجلت البلاد في الأيام القليلة الماضية أسرع انتشار لعدوى فيروس كورونا من بداية تفشيه.



وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إن السلطات ستبحث اليوم الأحد فرض إجراءات جديدة لتشديد قيود التباعد الاجتماعي، بهدف التصدي لتفشي الوباء.

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وتشهد الموجة الثالثة للوباء أعلى مستوى من الإصابات خلال نحو تسعة أشهر.





وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن كوريا الجنوبية سجلت 450 إصابة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، وذلك بعد تسجيل أكثر من 500 حالة يوميا على مدار ثلاثة أيام متتالية.





المصدر : روسيا اليوم

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