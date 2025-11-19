الجمعة 2025-11-21 03:47 م
 

الأردن يدين دخول نتنياهو وعدد من وزرائه إلى سوريا

الأربعاء، 19-11-2025 08:40 م
الوكيل الإخباري-  دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة إلى أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة؛ انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا لن يسهم إلّا بمزيد من الصراع والتوتر في المنطقة.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا الانتهاك الخطير الذي يمثّل مساسًا بسيادة دولة عربية، وتصعيدًا استفزازيًّا خطيرًا غير مقبول، مشدّدًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف أمن سوريا واستقرارها، والتي تعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام ١٩٧٤. 

وجدّد المجالي التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف اعتداءاتها الاستفزازية اللاشرعية على سوريا، وإنهاء احتلال جزء من أراضيها، وكذلك إلزامها احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 
 
