انطلاق أعمال المؤتمر الثامن لأمراض الروماتيزم

08:27 م

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الأربعاء في عمان أعمال المؤتمر الثامن لجمعية أطباء أمراض الروماتيزم والمفاصل الأردنية، بالتزامن مع المؤتمر الفلسطيني الثالث وقمة المشرق العربي الرابعة لأمراض الروماتيزم، بمشاركة أكثر من 250 طبيباً وخبيراً من الأردن وفلسطين وعدة دول عربية. اضافة اعلان





ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث المستجدات العلمية، وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا التخصص.



وأكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، راعي المؤتمر، أن الرعاية الملكية المتواصلة شكلت أساس النهضة الطبية في الأردن، مشيراً إلى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم للتعليم الطبي والبحث العلمي.



وأشار إلى عمق العلاقات الأردنية-الفلسطينية، مؤكداً استمرار الأردن بتقديم الرعاية الصحية للأشقاء عبر المستشفيات الميدانية في غزة والضفة الغربية.



من جهته، أعرب نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة عن اعتزازه بالمؤتمر المشترك، مشيداً بالمشاركة الفلسطينية الواسعة رغم الظروف الصعبة، ووجه تحية تقدير للأطباء الفلسطينيين ولجهود الجمعية الأردنية في تطوير التخصص.



وقالت رئيسة جمعية أطباء أمراض الروماتيزم والمفاصل الأردنية، الدكتورة وفاء مدانات، إن الجمعية أكملت المراحل الأولى لإنشاء السجل الوطني لأمراض الروماتيزم، الذي سيوفر قاعدة بيانات دقيقة لتحسين جودة الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية التعاون الإقليمي الذي يجسده هذا الحدث المشترك.



وأكد رئيس الرابطة العربية، الدكتور نزار عبد اللطيف، أن مثل هذه المؤتمرات توحد الجهود العربية وتعزز تبادل الخبرات، ما يرفع جودة الخدمات المقدمة لمرضى الروماتيزم.



وثمّن رئيس جمعية أطباء الروماتيزم الفلسطينية، الدكتور رياض عيد، احتضان الأردن للمؤتمر الفلسطيني الثالث، معتبراً ذلك تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية ودور الأردن الكبير في دعم القطاع الصحي الفلسطيني قيادةً وشعباً.



وقال رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد أبو جبارة إن المؤتمر يتضمن 50 محاضرة يقدمها أكثر من 40 مختصاً، إلى جانب جلسات نقاشية وورش عمل و16 ملصقاً علمياً، واجتماعاً للرابطة العربية، ومعرضاً طبياً متخصصاً.



وقدم البروفيسور كامل العجلوني محاضرة تذكارية في المؤتمر، استعرض فيها التحديات الصحية التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة والقدس، مشيداً بالدور التاريخي والمستمر للأردن في تقديم الدعم الإنساني والطبي عبر مستشفياته الميدانية.