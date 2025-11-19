"مواهب ترسم المستقبل".. أمسية ثقافية في إربد

وخلال الأمسية قدم الشباب المشاركون وهم محمد عبيدات، ريان الروسان، تسنيم المومني، لين عبابنة، جمان العمري، سلمى العمري، حمز عبيدات، جود السكران وطيبه الشراري، مجموعة من الإبداعات الشعرية والنثرية والفنية المتنوعة التي تعبر عن مواهبهم الثقافية المنوعة.
وأكد رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور الشاعر إبراهيم الطيار في كلمة نيابة عن الهيئات المنظمة للأمسية، أهمية تبني المواهب والمبدعين من فئة الشباب.
وقدمت راعي الحفل الدكتورة ليندا عبيد نموذجاً إبداعياً فريداً وتحدثت عن الإبداع ودوره في بناء الشخصية والمجتمع، مؤكدة دور المبدعين وأهمية تبني المواهب الثقافية ودور الأهل الهام في دعمهم.
وفي نهاية الأمسية التي أشرف عليها الأديب موسى النعواشي، كرمت راعي الحفل المشاركين، وسط حضور مميز من المهتمين بالشأن الثقافي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي