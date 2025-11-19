الجمعة 2025-11-21 03:53 م
 

"مواهب ترسم المستقبل".. أمسية ثقافية في إربد

جانب من الأمسية
 
الأربعاء، 19-11-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري- نظم ملتقى شعلة اليرموك الثقافي بالتعاون مع ملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي وجمعية التطوع المدني الثقافية وجمعية إربد زمان للتراث والتنمية الثقافية في بيت إربد الثقافي مساء اليوم، أمسية ثقافية لعدد من الشباب المبدعين من إربد ولواء بني كنانة بعنوان "مواهب ترسم المستقبل"، برعاية شاغل كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية أستاذة الأدب في جامعة اليرموك الدكتورة ليندا عبيد.

وخلال الأمسية قدم الشباب المشاركون وهم محمد عبيدات، ريان الروسان، تسنيم المومني، لين عبابنة، جمان العمري، سلمى العمري، حمز عبيدات، جود السكران وطيبه الشراري، مجموعة من الإبداعات الشعرية والنثرية والفنية المتنوعة التي تعبر عن مواهبهم الثقافية المنوعة.


وأكد رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور الشاعر إبراهيم الطيار في كلمة نيابة عن الهيئات المنظمة للأمسية، أهمية تبني المواهب والمبدعين من فئة الشباب.


وقدمت راعي الحفل الدكتورة ليندا عبيد نموذجاً إبداعياً فريداً وتحدثت عن الإبداع ودوره في بناء الشخصية والمجتمع، مؤكدة دور المبدعين وأهمية تبني المواهب الثقافية ودور الأهل الهام في دعمهم.


وفي نهاية الأمسية التي أشرف عليها الأديب موسى النعواشي، كرمت راعي الحفل المشاركين، وسط حضور مميز من المهتمين بالشأن الثقافي.

 
 
