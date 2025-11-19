المنتخب الوطني للكيك بوكسينج يغادر عمان للمشاركة في بطولة العالم

ويرأس الوفد رئيس الاتحاد محمد الجريري، ويضم الإداري إبراهيم الزريقي، والدكتور محمد الحنيطي طبيباً للبعثة، إضافة إلى الحكم الدولي زايد حماد.
وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: مؤيد حيمور (وزن 54 كغم فل كونتاكت)، محمد فتيان (وزن 57 كغم فل كونتاكت)، إبراهيم جمعة (وزن 60 كغم فل كونتاكت)، عبدالله الأخرس (وزن 63,5 كغم فل كونتاكت)، محمد وصفي (وزن 67 كغم فل كونتاكت)، صالح صبح (وزن تحت 71 كغم فل كونتاكت)، قيس البروماوي (وزن 75 كغم فل كونتاكت)، سيف الدين اللداوي (وزن 63 كغم لايت كونتاكت)، ومسعود عبد الحكيم (وزن تحت 71 كغم بأسلوب K1).
ويشرف على تدريب المنتخب المدربان طلال العناقرة وعبدالله البيشة.
وأكد العناقرة أن المنتخب يدخل البطولة بحالة ممتازة من الجاهزية بعد برنامج إعداد مكثف امتد لأكثر من ستة أشهر، تضمن تدريبات بدنية وفنية ومعسكرات داخلية وخارجية.
وقال: "حرصنا خلال الفترة الماضية على رفع جاهزية اللاعبين من جميع النواحي، وتم اختيار العناصر الأفضل لتمثيل المنتخب الوطني في هذا الحدث العالمي. نثق بقدرتهم على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج تليق بسمعة الرياضة الأردنية".
