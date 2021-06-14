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الإثنين، 14-06-2021 08:13 ص

كولومبيا .. حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بكورونا

كولومبيا


الوكيل الإخباري - سجلت كولومبيا، الأحد، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر 586 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة الكولومبية في إحصائية يومية بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 28519 حالة، مقابل 29998 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3753224.


وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال اليوم الماضي 586 وفاة جديدة بالمرض، مقابل 577 السبت، ما كان يمثل الحصيلة القياسية السابقة، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في كولومبيا إلى 95778 شخصا.


وأضافت أنها سجلت 20539 حالة شفاء جديدة من المرض ليرتفع عدد المتعافين إلى 3477656 شخصا.


وتعتبر كولومبيا الدولة الـ10 عالميا من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ10 من حيث حصيلة الوفيات جراء المرض.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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