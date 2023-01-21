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السبت، 21-01-2023 02:08 م

لتوريد لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الهند.. فايزر تشترط حماية قانونية

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الوكيل الإخباري - أجبرت شركة الأدوية الأمريكية فايزر الحكومة الهندية على قبول شرط لحمايتها القانونية في حالة حدوث آثار جانبية عند استخدام لقاح فيروس كورونا.

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وقال وزير الدولة الهندي للتكنولوجيا والإلكترونيات راجيف شاندراسيخار على تويتر:"أريد أن أذكركم بأن شركة فايزر حاولت تخويف حكومة الهند لقبول شرط يحميها من دفع تعويضات كشرط لتوريد لقاحها ضد كوفيد -19".

 

وذكر الوزير إن كبار القادة في المعارضة ضغطوا على الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي لشراء لقاحات أجنبية الصنع أثناء جائحة فيروس كورونا بدلاً من اختيار اللقاحات المحلية.

روسيا اليوم 

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