لتوريد لقاحها المضاد لفيروس كورونا إلى الهند.. فايزر تشترط حماية قانونية

الوكيل الإخباري - أجبرت شركة الأدوية الأمريكية فايزر الحكومة الهندية على قبول شرط لحمايتها القانونية في حالة حدوث آثار جانبية عند استخدام لقاح فيروس كورونا.

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وقال وزير الدولة الهندي للتكنولوجيا والإلكترونيات راجيف شاندراسيخار على تويتر:"أريد أن أذكركم بأن شركة فايزر حاولت تخويف حكومة الهند لقبول شرط يحميها من دفع تعويضات كشرط لتوريد لقاحها ضد كوفيد -19".

وذكر الوزير إن كبار القادة في المعارضة ضغطوا على الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي لشراء لقاحات أجنبية الصنع أثناء جائحة فيروس كورونا بدلاً من اختيار اللقاحات المحلية.





روسيا اليوم