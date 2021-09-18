السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 07:08 م

للأسبوع الـ10 على التوالي.. احتجاجات ضد التصاريح الصحية في فرنسا

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الوكيل الإخباري - شهدت فرنسا اليوم مظاهرات احتجاجية تجرى كل يوم سبت منذ 10 أسابيع، ضد الإجراءات المشددة المفروضة من قبل الحكومة الفرنسية بغية الحد من تفشي فيروس كورونا.

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ونظمت في العاصمة باريس اليوم ثلاث مسيرات احتجاجية ضد التصاريح الصحية الخاصة بكورونا يقود إحداها عناصر من حركة "السترات الصفراء".

 

وكانت قناة فرنسية نقلت عن مصدر في الشرطة بالبلاد تأكيده أنه من المتوقع أن يشارك في مظاهرات اليوم ضد التصاريح الصحية في باريس نحو 17 ألف شخص، وما بين 80 و120 ألفا آخرون في باقي مناطق البلاد.


ويشارك في الاحتجاجات خاصة موظفون في القطاع الصحي يعربون عن غضبهم إزاء فرض التطعيم الإلزامي عليهم.


وتجري المظاهرات في باريس وسط حالة من الهدوء النسبي، غير أن الشرطة الفرنسية ، تتحسب لاضطرابات محتملة في العاصمة ومدن نانت وبوردو وتولوز.

 

المصدر : روسيا اليوم 


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