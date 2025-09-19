افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية

الوكيل الإخباري- افتتح في قاعة الشهيد راشد الزيود بمدينة الحسين للشباب، اليوم الجمعة، البطولة العربية العسكرية الخامسة للعدو الريفي، بمشاركة 12 وفداً رياضياً عسكرياً من الدول العربية الشقيقة، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية، ومدير الاتحاد الرياضي العسكري، ورئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وممثلي الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

اضافة اعلان



وبدأ الحفل بالسلام الملكي الأردني وسلام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، ثم تلاه تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم.



وأكد مدير الاتحاد الرياضي العسكري الأردني، في كلمة ترحيبية له، أن القوات المسلحة الأردنية تحتضن هذه البطولة برعاية ملكية سامية واهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، لتجسيد معاني الأخوة العربية، كونها تمثل حدثاً هاماً يلتقي فيه الرياضيون العسكريون العرب.

وأضاف أن هذه البطولة تُسهم في تبادل الخبرات، وإبراز القدرات البدنية والمهارية للعسكريين المشاركين، بالإضافة إلى تحقيق الصحة النفسية والجسدية، وتوطيد العلاقات الاجتماعية، ورفع مستوى اللياقة والكفاءة القتالية.



وقال رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية: إن "العدو الريفي" بطولة تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون العسكري وتعميق معاني الأخوة الحقة، وتغرس قيم الاحترام والتسامح، وتعزز الروح الرياضية والتنافس الشريف، وتحفّز المشاركين نحو تحقيق أهدافهم المنشودة، شاكراً المملكة الأردنية الهاشمية على حفاوة الاستقبال، والقوات المسلحة الأردنية على استضافة البطولة وتنظيمها بأعلى المستويات.



وتخلل الحفل عروض فلكلورية شعبية، وإلقاء شعر ترحيبيٍ بالضيوف، وعزفٌ لموسيقيات القوات المسلحة الأردنية، وفعاليات رياضية عسكرية استعراضية.



ويشارك في البطولة التي تستمر خمسة أيام، أكثر من 135 متسابقاً من الأردن، مصر، السعودية، قطر، العراق، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، سوريا، فلسطين، ولبنان، يتنافسون في سباقات مختلفة ضمن مضمار العدو الريفي المُعد خصيصاً لهذه الفعالية.