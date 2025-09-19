الجمعة 2025-09-19 09:53 م
 

الأمم المتحدة تتبنى قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة عن بُعد في اجتماعاتها

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 19-09-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة بالسماح، للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر تقنية الفيديو إلى زعماء العالم خلال اجتماعها المقبل.

اضافة اعلان


وأيدت القرار 145 دولة، بينما عارضته 5 دول، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت.


وقال مسؤول فلسطيني، في الأمم المتحدة، الجمعة، إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلماته في مؤتمر حل الدولتين 22 أيلول، وكلمة فلسطين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في 25 أيلول عبر الفيديو في حال تمسكَت واشنطن بقرار منع تأشيرات الدخول إلى نيويورك.


وكانت الولايات المتحدة أعلنت في آب، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.


وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يُمنح تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج

ب

أخبار محلية المومني: منتدى الحوار الإعلامي الخليجي الأردني يفتح آفاقًا لتعزيز دور الإعلام العربي

ب

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 2.61% في أسبوع

ا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تسجل خسائر طفيفة عند الإغلاق

ب

اقتصاد محلي الأوراق المالية تحذر من ازدياد النشاط الاحتيالي ومن الانسياق وراء حباله الوهمية

ل

فلسطين الأمم المتحدة تتبنى قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة عن بُعد في اجتماعاتها

ل

أخبار محلية "المدربين الأردنيين" تطلق مبادرات تعزز فرص التوظيف والريادة للشباب



 
 





الأكثر مشاهدة