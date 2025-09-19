الأمم المتحدة تتبنى قرارا يسمح لفلسطين بالمشاركة عن بُعد في اجتماعاتها

الوكيل الإخباري- صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة بالسماح، للرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحدث عبر تقنية الفيديو إلى زعماء العالم خلال اجتماعها المقبل.

اضافة اعلان



وأيدت القرار 145 دولة، بينما عارضته 5 دول، في حين امتنعت 6 دول عن التصويت.



وقال مسؤول فلسطيني، في الأمم المتحدة، الجمعة، إنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلقي كلماته في مؤتمر حل الدولتين 22 أيلول، وكلمة فلسطين في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80 في 25 أيلول عبر الفيديو في حال تمسكَت واشنطن بقرار منع تأشيرات الدخول إلى نيويورك.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت في آب، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.