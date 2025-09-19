المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

وتوقع الحباشنة أن يكون نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية نافذا ومعمولا به في انتخابات البلديات المقبلة، مشددا على أن الأسلوب التقليدي في الدعاية الانتخابية لن يكون متاحا في المستقبل.
وأوضح أن الوسائل المستخدمة كانت تشكل تلوثا بصريا وكانت تهدد السلامة العامة، كما كان هناك تجاوزات كبيرة رافقت الدعاية الانتخابية وشكلت عبئا كبيرا على الهيئة وأمانة عمّان.
وبين أنه في الانتخابات الماضية وصل عدد المخالفات التي تم رصدها إلى أكثر من 3 آلاف مخالفة، وتم التعامل معها من قبل الهيئة وأمانة عمّان.
وبيّن أن النظام الجديد سيضبط إجراءات الدعاية الانتخابية وطرق توزيعها عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط.
