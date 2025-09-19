الجمعة 2025-09-19 11:54 م
 

المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 19-09-2025 10:12 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، الجمعة، إنه لن يكون هناك دعاية للمرشحين في الانتخابات، غير الإلكترونية، من خلال نظام لتنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها.

اضافة اعلان


وتوقع الحباشنة أن يكون نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية نافذا ومعمولا به في انتخابات البلديات المقبلة، مشددا على أن الأسلوب التقليدي في الدعاية الانتخابية لن يكون متاحا في المستقبل.


وأوضح أن الوسائل المستخدمة كانت تشكل تلوثا بصريا وكانت تهدد السلامة العامة، كما كان هناك تجاوزات كبيرة رافقت الدعاية الانتخابية وشكلت عبئا كبيرا على الهيئة وأمانة عمّان.


وبين أنه في الانتخابات الماضية وصل عدد المخالفات التي تم رصدها إلى أكثر من 3 آلاف مخالفة، وتم التعامل معها من قبل الهيئة وأمانة عمّان.


وبيّن أن النظام الجديد سيضبط إجراءات الدعاية الانتخابية وطرق توزيعها عن طريق الوسائل الإلكترونية فقط.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

أخبار محلية افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية

ف

عربي ودولي كاتس يهدد زعيم الحوثيين بـ"أعماق الجحيم"

ا

أخبار محلية ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية

ل

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

ب

أخبار محلية مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين

ل

أخبار محلية وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج



 
 





الأكثر مشاهدة