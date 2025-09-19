المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

الوكيل الإخباري- قال مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب ناصر الحباشنة، الجمعة، إنه لن يكون هناك دعاية للمرشحين في الانتخابات، غير الإلكترونية، من خلال نظام لتنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها.

وتوقع الحباشنة أن يكون نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية نافذا ومعمولا به في انتخابات البلديات المقبلة، مشددا على أن الأسلوب التقليدي في الدعاية الانتخابية لن يكون متاحا في المستقبل.



وأوضح أن الوسائل المستخدمة كانت تشكل تلوثا بصريا وكانت تهدد السلامة العامة، كما كان هناك تجاوزات كبيرة رافقت الدعاية الانتخابية وشكلت عبئا كبيرا على الهيئة وأمانة عمّان.



وبين أنه في الانتخابات الماضية وصل عدد المخالفات التي تم رصدها إلى أكثر من 3 آلاف مخالفة، وتم التعامل معها من قبل الهيئة وأمانة عمّان.