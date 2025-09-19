الجمعة 2025-09-19 11:55 م
 

كاتس يهدد زعيم الحوثيين بـ"أعماق الجحيم"

الوكيل الإخباري- هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي بشكل مباشر، عقب انفجار طائرة مسيرة قرب مدخل فندق في مدينة إيلات، مساء الخميس.

وكتب كاتس في منشور عبر منصة "إكس": "عبد الملك الحوثي، دورك سيأتي. ستُرسل لتلتقي مع مجلس حكومتك في أعماق الجحيم"، وذلك في أشارة لرئيس حكومة صنعاء أحمد غالب الرهوي، والوزراء الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف كاتس أن "شعار (الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود) المكتوب على العلم الحوثي سيُستبدل بعلم إسرائيل بالأزرق والأبيض الذي سيرفرف في عاصمة اليمن الموحدة"، على حد تعبيره.

 
 
