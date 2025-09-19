الجمعة 2025-09-19 11:54 م
 

مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 19-09-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-  تبدأ غدًا السبت فعاليات المؤتمر الأردني العراقي حول الاستثمار في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وأكاديمية وقطاع خاص من كلا البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان


ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني واستكشاف فرص الاستثمار والتطوير المشترك بين الأردن والعراق، في إطار دعم التحول الرقمي وتأمين البنى التحتية الرقمية للدولتين.


وأشارت رئيسة المؤتمر الدكتورة شنكول قادر إلى أن فعاليات حفل الافتتاح ستشهد كلمات لراعي المؤتمر، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إضافة إلى كلمات من وزير التجارة العراقي، ونائب رئيس هيئة الاستثمار العراقي، ونقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس المركز الوطني الأردني للأمن السيبراني، والدكتور طلال أبو غزالة ويتبع ذلك عرض فيلم وثائقي وتكريم للمشاركين في المؤتمر.


ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية، حيث تتناول الجلسة الأولى السياسات الوطنية والتشريعات لتعزيز بيئة الاستثمار، بينما تركز الثانية على ريادة المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها، في حين تتناول الجلسة الثالثة البنية التحتية والهيكلة الدفاعية للأمن السيبراني.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

أخبار محلية افتتاح البطولة العربية العسكرية "العدو الريفي" في المملكة الأردنية الهاشمية

ف

عربي ودولي كاتس يهدد زعيم الحوثيين بـ"أعماق الجحيم"

ا

أخبار محلية ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية

ل

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: الدعاية الانتخابية المقبلة ستكون إلكترونية

ب

أخبار محلية مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين

ل

أخبار محلية وفد استثماري أوزبكي يزور سلطة العقبة الخاصة

ا

أخبار محلية اعلان صادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج



 
 





الأكثر مشاهدة