مؤتمر أردني عراقي غدًا لتعزيز التحول الرقمي في البلدين

الوكيل الإخباري- تبدأ غدًا السبت فعاليات المؤتمر الأردني العراقي حول الاستثمار في مجالي التحول الرقمي والأمن السيبراني، بمشاركة واسعة من جهات حكومية وأكاديمية وقطاع خاص من كلا البلدين الشقيقين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني واستكشاف فرص الاستثمار والتطوير المشترك بين الأردن والعراق، في إطار دعم التحول الرقمي وتأمين البنى التحتية الرقمية للدولتين.



وأشارت رئيسة المؤتمر الدكتورة شنكول قادر إلى أن فعاليات حفل الافتتاح ستشهد كلمات لراعي المؤتمر، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، إضافة إلى كلمات من وزير التجارة العراقي، ونائب رئيس هيئة الاستثمار العراقي، ونقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس المركز الوطني الأردني للأمن السيبراني، والدكتور طلال أبو غزالة ويتبع ذلك عرض فيلم وثائقي وتكريم للمشاركين في المؤتمر.