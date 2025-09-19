ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت، اليوم الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، محققة نسب ارتفاع مختلفة ولليوم الثاني على التوالي.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، 172 نقطة، ليصل إلى 46315 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 160 نقطة ليصل إلى 22631 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 32 نقطة ليصل إلى 6664 نقطة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بقيمة دولار ليتراجع الى 62.67 دولار للبرميل الواحد.