ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في واشنطن، الجمعة، عضو لجنة الخدمات العسكرية في الكونغرس الأميركي النائب أبراهام "آبي" حمادة، ووكيل وزارة الخارجية الأميركية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية والحريات الدينية جيريمي لوين، كلا على حدة.

وتم خلال اللقاءين بحث الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة وتحقيق السلام، وأهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على استقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما.



وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، خاصة في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).



كما جرى بحث دور المملكة في رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ومواقع الحج المسيحي في الأردن، فضلا عن مسارات التحديث وتطوير الاقتصاد الرقمي.