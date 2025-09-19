ولي العهد يلتقي عضوا في الكونغرس الأميركي ووكيل وزارة الخارجية الأميركية

وتم خلال اللقاءين بحث الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة في المنطقة وتحقيق السلام، وأهمية دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على استقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما.
وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الشراكة الاقتصادية بين الأردن والولايات المتحدة، خاصة في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه).
كما جرى بحث دور المملكة في رعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ومواقع الحج المسيحي في الأردن، فضلا عن مسارات التحديث وتطوير الاقتصاد الرقمي.
وحضر اللقاءين سفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.
