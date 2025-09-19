القسام تبث مشاهد إيقاع آليات إسرائيلية في حقل عبوات غرب جباليا - فيديو

الوكيل الإخباري- بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة مشاهد من إيقاع آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حقل عبوات شرق مفترق الصفطاوي، غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة، ضمن سلسلة عمليات "عصا موسى".

وحسب المقطع، فإن هذه المشاهد لعملية نفذت يوم الجمعة، الخامس من سبتمبر/أيلول الجاري.



وبدأ المقطع بمشاهد تجهيز وإعداد مقاتلي القسام للعبوات بينما يردد أحد هؤلاء المقاتلين الأبيات "ضلالا لهذا الموت ومنذ متى.. يخشى المنايا مريدها.. فوالله إن متنا وعشنا ولم تكن.. على ما أردناها المنايا نعيدها.. ونستعرض الأعمار خيلا أمامنا.. فلا نعتلي إلا التي نستجيدها.. الله غالب".

القسام تنشر مشاهد قالت إنها لإيقاع آليات الاحتلال في حقل عبوات شرق مفترق الصفطاوي غرب معسكر جباليا



وأظهر المقطع بعدها مشاهد زراعة العبوات ضمن مسار مسبق للآليات، وبعدها رصد دخول الآليات ضمن حقل العبوات قبل تفجيرها لتصيب آليتين.



وكانت كتائب القسام، أعلنت عن إطلاق سلسلة عمليات تحت اسم "عصا موسى" ردا على عملية "عربات جدعون 2″ الإسرائيلية، الهادفة لاحتلال مدينة غزة.