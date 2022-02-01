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الثلاثاء، 01-02-2022 02:36 م

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

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الوكيل الاخباري-يعطي بحث جديد تحذيرا صارخا للدول الأكثر ثراء التي تخزن إمداداتها من لقاحات "كوفيد-19": القيام بذلك له فائدة محلية قصيرة الأجل فقط، وعلى المدى الطويل يترك الجميع عرضة للإصابة.

وعبر نموذج مدته خمس سنوات، وجد العلماء أنه عندما تخلت البلدان الغنية عن 46% من إمدادات لقاح "كوفيد" إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (LMICs)، فإن ذلك لا يقلل من معدل الوفيات في تلك البلدان فحسب، بل يقلل أيضا من مخاطر ظهور سلالات فيروسية جديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، أدى تبادل اللقاحات أيضا إلى الحد من عدد موجات الوباء، وفقا للنمذجة.

وفي الوقت الحالي، تتمتع البلدان ذات الدخل المرتفع (HICs) بإمكانية الوصول إلى معظم إمدادات اللقاحات المتاحة، وتتطلع إلى إعطاء الأولوية لتلقيح سكانها - ولكن كما أظهر متحوّرا دلتا وأوميكرون، لا أحد آمن حتى يصبح الجميع آمنين.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "تُظهر نتائجنا أن عدم المساواة في اللقاحات لا يوفر سوى فوائد محدودة وقصيرة المدى للبلدان المرتفعة الدخل. وتؤدي التباينات الأكثر حدة في تخصيص اللقاح بين البلدان المرتفعة الدخل والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى انتشار موجات جديدة مبكرة وأكبر. وفي المقابل، تعمل استراتيجيات تخصيص اللقاح العادل على الحد بشكل كبير من انتشار السلالات الجديدة".

ونظر الباحثون في البيانات بما في ذلك الحركة العالمية للأشخاص، وفعالية اللقاح، وديناميكيات التطور الفيروسي لمعرفة كيف ستعمل أنماط توزيع اللقاحات المختلفة - بما في ذلك فحص السيناريوهات التي يتم فيها تخزين اللقاحات مقارنة عند مشاركتها.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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