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الجمعة، 27-08-2021 11:50 ص

ماذا يجب أن تفعل إذا أُصبت بكورونا بعد تلقي اللقاح؟

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الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة طبية عن الإجراء الذي ينبغي أن يتخذه الشخص الذي تلقى اللقاح الواقي من فيروس كورونا، في حال تبين أنه أصيب بالفيروس.

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وقالت لينا ون وهي طبيبة طوارئ وأستاذة في كلية الصحة العامة بمعهد ميلكن في جامعة جورج واشنطن، إن هذا الشخص يجب أن يخضع للعزل لمدة 10 أيام، بحسب شبكة "سي إن إن".

 

وأوضحت أن الدخول في العزل ينبغي أن يبدأ اعتبارا من اليوم الأول الذي بدأت فيه أعراض العدوى في الظهور.


وذكرت أنه من الممكن إنهاء فترة العزل في حال لم يصب الشخص بالحمى لأكثر من 24 ساعة في ظل تحسُن الأعراض الأخرى.


وأوضحت أنه في حال لم تظهر الأعراض على الشخص ولكن لا تزال نتيجة الفحص إيجابية، فيجب أن يبقى في العزل 10 أيام من ظهور نتيجة الفحص.


ويعني العزل أن الشخص الذي أصيب بالعدوى لا ينبغي أن يخرج إلى الأماكن العامة، حتى لا يتسبب في نقل العدوى للآخرين.

 

سبوتنيك

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