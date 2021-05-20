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مجلس الأمن يبدي قلقا من ضعف حملات التلقيح ضد كورونا بإفريقيا

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الخميس، 20-05-2021 09:15 ص

مجلس الأمن يبدي قلقا من ضعف حملات التلقيح ضد كورونا بإفريقيا

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الوكيل الاخباري- أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه لضعف حملات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، ما يتيح انتشارا اسرع واكبر للفيروس في القارة، وأدى الى ارتفاع كبير في عدد الوفيات والاصابات.

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وبحسب نيويورك تايمز، شدد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء في بيان تم تبنّيه بالإجماع ، من كل الأعضاء، على ضرورة زيادة المساعدات لإفريقيا لتعزيز تصديها لجائحة كورونا، خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد كورونا في القارة غير كافية حتى الان . وجاء في البيان أن "مجلس الأمن يعتبر أن تلقي إفريقيا 2 بالمئة فقط من مجمل اللقاحات التي تم توزيعها على مستوى العالم، شأن مثير للقلق"، داعيا الى إتاحة التشخيص والعلاجات والأدوية واللقاحات النوعية والآمنة والفاعلة بشكل عادل للجميع، ولا سيما الأكثر ضعفا وبتكلفة معقولة من أجل مكافحة الفيروس .


ودعا المجلس الدول المتقدمة والجهات ذات المقدرة إلى تسريع منح الجرعات اللقاحية الآمنة والفاعلة للبلدان الإفريقية التي تحتاج إليها .

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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