الإثنين 03-07-2023
الوكيل الاخباري

مدعوون للمقابلات الشخصية واستكمال إجراءات التعيين - اسماء

مفتي القدس يحذر من تداعيات قرار الاحتلال ضد لجنة إعمار المسجد الأقصى

الصفدي يصل دمشق

البيئة : زراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات

قبيل الامتحانات .. وزير التربية والتعليم يوجه رسالة لطلبة "التوجيهي"

توجيهات من مدير الضمان بشأن كافة العمال في الأردن

إصابة جندي إسرائيلي في مخيم جنين

القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا في منطقة غابات سيريبريانسكي

كم عدد الأردنيين الذين زاروا سوريا خلال أسبوعين ؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الإثنين، 03-07-2023 11:48 ص

محكمتان ألمانيتان تنظران في دعوتي تعويض ضد مصنعي لقاحات كورونا

1625487222513


الوكيل الإخباري- تنظر محكمتان ألمانيتان في دعاوى تعويض ضد مصنعي لقاحات فيروس كورونا ابتداء من اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإقليمية في روتفايل بولاية بادن فورتمبيرج جنوب غربي البلاد في الدعوى التي رفعها رجل يبلغ من العمر 58 عاما عن الأضرار الصحية التي أصابته، والتي يرجعها إلى لقاح فيروس كورونا من شركة بيونتك الألمانية.


ويتهم الرجل الشركة بأنها مسؤولة عن تدهور شديد في الرؤية بعينه اليمنى نتيجة التطعيم.


ويطالب بتعويض قدره 150 ألف يورو (163600 دولار) عن معاناته. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المحكمة تحديد ما إذا كانت شركة بيونتك ملزمة بالتعويض عن الأضرار المادية المحتملة.


وتنظر الشركة، التي تتخذ من مدينة ماينز مقرا لها، إلى اتهام الرجل بأنه لا أساس له من الصحة: وقالت متحدثة باسم الشركة:"لقد فحصنا بعناية الاعتلالات الصحية التي تقدم بها المدعي من واقع جميع المعلومات المقدمة".


ومن غير المتوقع صدور حكم اليوم الاثنين.

 

ومن ناحية أخرى، تبدأ اليوم أيضا جلسة استئناف في قضية ضد استرازينيكا في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة بامبرج بولاية بافاريا.


ورفضت محكمة إقليمية دعوى سيدة ضد شركة الأدوية البريطانية-السويدية منذ ستة أشهر. وأستأنفت المدعية ضد الحكم، ولذلك تعقد جلسة الاستماع في محكمة أعلى درجة .


ورفعت المرأة دعوى قضائية ضد الشركة بعد شكاوى صحية خطيرة نسبتها إلى التطعيم ضد فيروس كورونا.


وتم رفض الدعوى لأن المحاكمة الأولى لم تجد أي عيب في المنتج أو خطأ في المعلومات.


ومن غير الواضح ما إذا كان سيصدر حكم اليوم الاثنين. وقد يتوصل الطرفان إلى تسوية.


يشار إلى أن القضيتين المدنيتين من أول القضايا ضد مصنعي لقاح فيروس كورونا في ألمانيا.

 

 

 

الشروق

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
francais_image2_241329_1687867135

خبر غير سار من منظمة الصحة العالمية لسكان أوروبا!

1C41A682E8

أحدث تقرير للمخابرات الأميركية حول كورونا.. يفجر مفاجأة محبطة

_111837325_52329699

تفاصيل جديدة تعزز فرضية التسرّب المخبري لفيروس كورونا

1626949467448804000

اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج المصريين

201908160535483548

تقنية تصوير جديدة تكشف منطقة الدماغ الأكثر تضررا من 'كوفيد-19'

638221539618856584

دراسة: 'الكوفيد الطويل الأمد' له تأثير مدمر على المصابين به أكثر من بعض أنواع السرطان!

أخبار متعلقة
francais_image2_241329_1687867135

خبر غير سار من منظمة الصحة العالمية لسكان أوروبا!

1626949467448804000

اكتشاف 4 إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج المصريين

9d39eaf94c

عالم صيني يفجر مفاجأة حول تسرب كورونا من مختبر!