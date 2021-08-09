مصر تتلقى أولى شحنات لقاح 'جونسون آند جونسون'

الوكيل الإخباري - استقبلت مصر، اليوم الاثنين، أولى شحنات اللقاح الأمريكي "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد، ويتوقع اقتراب موجة رابعة من انتشار الوباء بعد أن ارتفعت معدلات الإصابة مجددا بالفيروس.

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القاهرة- سبوتنيك. وأصدرت وزارة الصحة المصرية صباح اليوم، بيانا قالت فيه، إنه "بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة".



وأكّد البيان على "أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس "كورونا"، والتي يبلغ عددهم 126 مركزاً، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية".

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