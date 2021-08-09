الإثنين 09-08-2021
الوكيل الاخباري

إعلان ترتيبات قبول طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر

النفط يهبط جراء قيود كورونا في الصين وارتفاع الدولار

العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

صادرات ألمانيا تقفز

الأمانة تعلن عن تحويلات جديدة

دوام أسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية غدا

وزير التربية: التعليم الوجاهي ما زال قائما

مواطن بعد 12 عاما: لم أحصل على حقّي بعد فقدان طفلي بحادث سير

عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجريّة غداً

الإثنين، 09-08-2021 11:48 ص

مصر تتلقى أولى شحنات لقاح 'جونسون آند جونسون'

جونسون


الوكيل الإخباري - استقبلت مصر، اليوم الاثنين، أولى شحنات اللقاح الأمريكي "جونسون أند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد، ويتوقع اقتراب موجة رابعة من انتشار الوباء بعد أن ارتفعت معدلات الإصابة مجددا بالفيروس.

اضافة اعلان


القاهرة- سبوتنيك. وأصدرت وزارة الصحة المصرية صباح اليوم، بيانا قالت فيه، إنه "بدء استقبال أولى شحنات لقاح فيروس كورونا المستجد "جونسون أند جونسون" الأمريكي، حيث تم استلام 261 ألفا و600 جرعة من اللقاح، في مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، مؤكدة استمرار استقبال شحنات أخرى من اللقاح تباعاً خلال الفترة القادمة".


وأكّد البيان على "أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدي للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين"، مشيراً إلى أن "الشحنة التي تم استقبالها اليوم من لقاح "جونسون أند جونسون" سوف يتم توزيعها على المراكز المخصصة لـ تطعيم المسافرين للخارج بـ لقاحات فيروس "كورونا"، والتي يبلغ عددهم 126 مركزاً، موزعين على مستوى محافظات الجمهورية".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6110c67a4c59b715a1400255

العراق على رأسها عربيا.. قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا

بريطانيا

وزير الصحة البريطاني ينتقد تكلفة اختبار كوفيد للمسافرين

611071f442360479f956c732

مصر تسجل 9 وفيات و65 إصابة جديدة بكورونا

19_2021-637623926717811846-781

172 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

6110a97c4236042b67367c31

الصين .. 125 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا

w

تونس : تطعيم 475 ألف شخص ضد كورونا في يوم واحد

أخبار متعلقة
image

مصر تسجل أقل من 100 إصابة يومية بكورونا لأول مرة منذ 5 أكتوبر

مصر

9 وفيات جديدة بكورونا في مصر

60ed3315423604644434b219

مصر تعلن الموعد المتوقع لدخول البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا

مصر

مصر تسجل أقل حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 9 أكتوبر

صحة

الصحة المصرية: نستعد لتصنيع لقاح سبوتنيك الروسي المضاد لكورونا

مصر

مصر .. 117 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة