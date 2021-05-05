مصر : نتلقى دفعات كبيرة من لقاحات كورونا في مايو

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن حكومته تعمل في كل الاتجاهات لتوفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

اضافة اعلان



وأوضح مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، "الدولة المصرية تعمل في كل الاتجاهات، من أجل توفير أكبر كمية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا".



وأشار إلى أن "هناك دفعات كبيرة يتم تلقيها تباعًا في شهر مايو الجاري، كما يتم التوسع في مراكز تلقي اللقاح، من خلال الجهات المعنية بوزارة الصحة".



وخلال الاجتماع استعرضت وزير الصحة والسكان هالة زايد، الموقف الحالي للقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وقالت الوزير إنه "فيما يتعلق باللقاحات الواردة من "كوفاكس" سيتم توريد 1.7 مليون جرعة في خلال الأسبوع القادم يلحقها 1.7 مليون جرعة أخرى بنهاية شهر مايو الجاري".



وأضافت أنه من "المنتظر توريد مليون جرعة على شحنتين خلال الشهر الجاري من لقاح "سينو فارم".



وتابعت الوزير: "هذا فضلاً عن لقاح "سينوفاك"، الذي سيتم توريد 500 ألف جرعة منه خلال هذا الأسبوع، والمقرر أن تبدأ إجراءات التصنيع خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك مع بدء توريد ألف و400 لتر مادة خام تكفي لتصنيع 2 مليون جرعة".

سبوتنيك عربي