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الأربعاء، 25-08-2021 07:56 م

منظمة الصحة العالمية: وتيرة انتشار كورونا في العالم بدأت تستقر

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الإخباري -أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن وتيرة انتشار عدوى كورونا عبر العالم بدأ وقالت المنظمة في بيان إن حوالي 4,5 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" تم تسجيلها عبر العالم خلال أسبوع من 16 حتى 22 أغسطس الجاري، وذلك بعد تسجيل أكثر من 4,4 مليون حالة خلال الأسبوع السابق.

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وذكرت المنظمة أن هذه الأرقام تشير على الأرجح إلى أن عدد الإصابات الأسبوعية يبدأ في الاستقرار بعد نموه المستمر على مدار شهرين تقريبا.


أما عدد الوفيات الناجمة عن "كوفيد-19" فلم يتجاوز كثيرا حصيلة الأسبوع السابق فقد بلغ ما يفوق 68 ألف حالة مقابل 66 ألف وفاة سجلت في الفترة من 9 حتى 15 أغسطس.


وذكر البيان أن إجمالي عدد الإصابات بعدوى كورونا عبر العالم منذ بدء الجائحة اقترب من 214 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات "كوفيد-19" 4,4 مليون حالة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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