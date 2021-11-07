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الأحد، 07-11-2021 03:29 م

نصائح ذهبية لكبار السن لمواجهة فيروس كورونا

ارتداء الكمامة والحصول على لقاحات كورونا لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا


الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية لكبار السن لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا، ومع عودة الذعر والحذر في العديد من دول العالم نتيجة التخوف من عودة أرقام الإصابات والوفيات للإرتفاع على الرغم من حملات التطعيم التي ما زالت سارية.

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ويبدو أن التهاون عند البعض، وعدم الحصول على لقاح كورونا حتى الآن عند البعض الآخر، ساهم بشكل كبير في عودة فيروس كورونا للتفشي والإنتشار بصورة أكبر. وتعد عدوى فيروس كورونا خطيرة على كافة الفئات العمرية، لكنها أكثر شدة على صحة كبار السن.

 

وفقاً بيانات صحية عدة صادرة عن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الصحية الأخرى، فإن كبار السن هم أكثر عرضة للوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا مقارنة بمن هم أقل من سن الأربعين.

والسبب الرئيسي في ذلك يعود لكون كبار السن هم الفئة الأكثر إصابة بأمراض السكري والقلب وضغط الدم واضطرابات الرئة. إلا أن عاملاً صحياً آخر يزيد من تعرض كبار السن للمضاعفات الشديدة الناجمة عن فيروس كورونا، هو شيخوخة الجهاز المناعي لدى الإنسان.

ومن جملة نصائح ذهبية لكبار السن لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا حسبما جاء في تقرير لموقع Healthline:

1 - وجوب مراقبة الأعراض في حال الإصابة بعدوى فيروس كورونا، وتلقي العلاج في مرحلة مبكرة للتغلب على مضاعفات الفيروس الشديدة. وأبرز أعراض فيروس كورونا في بداياته هي الشعور بالحمى أو التعب، والسعال، والصداع، وفقدان حاستى الشم والتذوق.
2 - إيلاء النظافة الشخصية عناية قصوى، خاصة غسل اليدين لمدة 20 ثانية على مدار اليوم، والإستحمام وتغيير الملابس عند العودة من الخارج.
3 - تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والإلتزام بمبادئ التباعد الإجتماعي.
4- ضرورة ارتداء الكمامة حتى في حال الحصول على لقاح كورونا.
5- الحرص على تلقي التطعيم الذي يحمي من عدوى فيروس كورونا.
6- إتباع نظام غذائي صحي يرتكز على الأطعمة الغنية بفيتامين سي والتي تعزز مناعة كبار السن.
7- الحرص على ممارسة التمارين الرياضية مثل اليوغا، أو ممارسة رياضة المشي التي لها تأثيرات إيجابية كبيرة لجهة تعزيز المناعة.

 

المصدر - هي 

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