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الأربعاء، 04-01-2023 03:35 م

واشنطن: طلب إجراء فحص كوفيد للقادمين من الصين أساسه علمي

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أن شرط إبراز نتيجة اختبار سلبية بكوفيد للمسافرين القادمين من الصين لا يستند سوى إلى العلم بعد أن اشتكت بكين من الإجراءات التي اتخذتها عدة دول.

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وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحافيين: "هذا نهج يعتمد فقط وحصريا على العلم".


وأضاف برايس أن الإجراءات تنطوي على "مخاوف بشأن الصحة العامة مبنية على ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 في الصين ونقص بيانات التسلسل الجيني الوبائي والفيروسي الكافية والشفافة التي يتم الإبلاغ عنها من هناك".

 

وجدد برايس التأكيد على أن الولايات المتحدة مستعدة لتشارك لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 مع الصين التي روّجت للقاحاتها كثيرًا في الخارج لكنّ خبراء دوليين يقولون إنها أقلّ فعاليةً.


وذكرت الصين، الثلاثاء، أنها سترد على الدول التي فرضت قيوداً على مسافريها بسبب كوفيد-19 "لأهداف سياسية"، وهو ما يظهر أن فيروس كورونا لا يزال موضوعاً حساساً سياسياً في بكين حتى في الوقت الذي يسمح فيه للفيروس بالانتشار.


ونقلت وكالة "بلومبرغ"، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينغ، الثلاثاء، في مؤتمر صحافي دوري في بكين قولها: "نعتقد أن قيود دخول بعض الدول التي تستهدف الصين فقط تفتقر إلى الأساس العلمي وأن بعض الإجراءات المفرطة غير مقبولة .

 

وتابعت المتحدثة الصينية: "نحن نعارض بشدة محاولات التلاعب بإجراءات الوقاية من كوفيد والسيطرة عليه لتحقيق أهداف سياسية، وستتخذ الصين تدابير مقابلة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل في المواقف المختلفة، دون تسمية أي دولة على حدة.


وأوضحت أن الصين مستعدة "لتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي والعمل معاً للقضاء على "كوفيد".

 

 

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