الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد في ذمة الله

ونعى أقارب وأصدقاء العائلة المرحوم أبو حماد مستذكرين مناقبه وأثره الطيب على الأجيال السابقة في منطقة سحاب والعبدلية.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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