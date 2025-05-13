الثلاثاء 2025-05-13 01:15 م
 

الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد في ذمة الله

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الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر أبو حماد
 
الثلاثاء، 13-05-2025 12:53 م

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ والمربي الفاضل علي خضر عبدالرحمن أبو حماد "أبو وسام".

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ونعى أقارب وأصدقاء العائلة المرحوم أبو حماد مستذكرين مناقبه وأثره الطيب على الأجيال السابقة في منطقة سحاب والعبدلية.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.


إنا لله وإنا إليه راجعون.

 
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