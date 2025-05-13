وزيرة النقل تبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون في قطاع النقل

12:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730857 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني في مكتبها اليوم السفير التركي لدى المملكة يعقوب جايماز أوغلو، وذلك بحضور مدير عام الخط الحديدي الحجازي زاهي خليل، والملحق التجاري لدى السفارة التركية مهمت أورال. اضافة اعلان





وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين الأردن وتركيا في مجال النقل، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين، لا سيما في قطاع النقل العام، بالإضافة إلى الحركة الجوية والشراكات المؤسسية ذات الصلة.



وأكدت التهتموني عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وتركيا، مشيدة بالتجربة التركية المتقدمة في مجال النقل العام، وبمستوى التعاون القائم بين مؤسسة الخط الحديدي الحجازي ووكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا)، الذي أثمر عن مبادرات ومشاريع مشتركة مهمة خلال السنوات الماضية.



كما أثنت على النشاط المتميز في قطاع الطيران بين البلدين، الذي يعكس حيوية التبادل السياحي والاقتصادي.



من جانبه، أعرب السفير التركي عن تقدير بلاده للعلاقات المتينة التي تجمع الأردن وتركيا، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون في مختلف مجالات النقل، لا سيما النقل البري، ومبديًا استعداد بلاده لتقديم الخبرات والدعم الفني في هذا المجال، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات اللوجستية في المملكة.



ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النقل، بما ينعكس إيجابًا على مصالح البلدين ويخدم أولويات التنمية المستدامة في كلا الجانبين.