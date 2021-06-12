ولاية باكستانية تهدد بقطع شبكة الهاتف عن رافضي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- هددت ولاية البنجاب الباكستانية، يوم أمس الجمعة، بقطع شبكة الهاتف عن الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، في بلد حصّن نسبة ضئيلة جدًا من سكانه ضد كورونا.



وأعلنت ولاية السند سابقًا عزمها التوقف عن دفع مستحقات الموظفين الرسميين الذين يرفضون تلقي اللقاح، اعتبارًا من تموز/ يوليو.



وفيما بدأت الموجة الثالثة من إصابات كورونا مرحلة استقرار في باكستان إثر أسابيع من القيود، يُسجَّل تباطؤ في الإقبال على تلقي اللقاح في البنجاب، أكثر الولايات الباكستانية تعدادًا بالسكان والتي تضم مدينة لاهور على وجه الخصوص.

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المصدر: إرم