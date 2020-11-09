6 وفيات و680 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 6 وفيات، و680 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و470 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

اضافة اعلان



وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، أنه تم تسجل 5 حالات وفاة في الضفة الغربية.



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (82)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (15)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (36)، أريحا والأغوار (5)، سلفيت (4)، طولكرم (23)، طوباس (6)، قطاع غزة (270)، ضواحي القدس (12).



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 260 حالة في الضفة الغربية (الخليل 18، جنين 19، نابلس 133، طولكرم 28، سلفيت 7، طوباس 2، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 44)، قطاع غزة 210.







