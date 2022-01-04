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الثلاثاء، 04-01-2022 10:49 ص

723 اصابة جديدة بكورونا في مصر

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الوكيل الإخباري-سجلت السلطات الصحية في مصر، 723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ومتحوراته خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى وفاة 20 حالة جديدة.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، خروج 612 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 322180 حتى اليوم.


وأوضح أنه تم تسجيل 723 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

 

روسيا اليوم

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