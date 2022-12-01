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الخميس، 01-12-2022 12:30 م

إزالة الرؤوس السوداء من الوجه في 10 دقائق فقط

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الوكيل الإخباري - تعد الرؤوس السوداء أحد أكثر أشكال حب الشباب شيوعًا. على الرغم من أن الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أكثر عرضة للإصابة بالرؤوس السوداء ، يمكن لأي شخص الحصول عليها لانها تتشكل عندما تنسد المسام بمزيج من خلايا الجلد الميتة والزيت الزائد (الزهم) من الغدد الدهنية على عكس الرؤوس البيضاء ، التي تخلق مسامًا مغلقة، فإن الرؤوس السوداء لها أسطح مفتوحة ، مما ينتج عنه أكسدة داكنة اللون.

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وصفة الصودا

 


 

 


يعتبر صودا الخبز عنصر متعدد الاستخدامات في المطبخ فهو لا ينظف الهواء في الثلاجة فحسب بل يمكنه أيضًا تنظيف شعرك وبشرتك ومسامك. ربما يكون أيضًا أرخص وأسهل طريقة للتخلص من الرؤوس السوداء على الرغم من أن صودا الخبز نتائجه مذهلة إلا أنه لا يجب استخدامه أكثر من مرتين أسبوعيًا لأن الإكثار منه لن يكون مفيدًا لبشرتك.


طريقة التحضير:

امزجي ملعقة صغيرة من صودا الخبز مع كمية كافية من المياه المعدنية لتصبح على شكل عجينة


دلكي جزءًا كبيرًا من الرؤوس السوداء برفق واتركيها لبضع دقائق


اشطفي وجهك باستخدام الماء الدافئ

 


وصفة معجون الأسنان والملح


هذا المزيج ليس شيئًا قد تفكري عادةً في وضعه معًا ، ولكنه يزيل الرؤوس السوداء بشكل فعال. علاج بسيط احصلي عليه وأنت في منزلك ، ومن السهل القيام به. أما نتائجه فهي فورية!


طريقة التحضير:

اخلطي ملعقة صغيرة من ملح الطعام مع معجون الأسنان حتى يمكن دهنه على وجهك


اغسلي وجهك كالمعتاد ولا تنتظري حتى تجف بشرتك


افركيه في المنطقة المصابة لمدة دقيقة واحدة


اشطفيه بالماء الدافئ وألقي نظرة على النتائج

 

 

 

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