أضخم حدث رقمي في الوطن العربي نحو ربع مليار متابع لملتقى "كلام مدينة" بالبحر الميت في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت شركة أومنيس ميديا الشركة المنظمة لملتقى المؤثرين العرب "كلام مدينة" بالبحر الميت، إن إجمالي عدد متابعي المؤثرين وصُناع المحتوى المشاركين في الملتقى على مدار أيامه الثلاثة بلغت نحو 248 مليون متابع على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، مما يجعل من هذا الملتقى أضخم حدث رقمي في الوطن العربي.



وأضافت الشركة في بيان خصصته للكشف عن إحصائيات الملتقى، أن عدد المشاركين من المملكة الأردنية الهاشمية بلغ 217 مشارك وهو ما نسبته 38٪ من إجمالي الحضور والبالغ عددهم 562 مشارك، فيما بلغ عدد الحضور من كافة دول مجلس التعاون الخليجي 129 مشارك، وبلغ عدد المشاركين من بقية الدول العربية 216 مشارك.



وتقدمت إدارة شركة أومنيس ميديا بالشكر والتقدير إلى كافة المؤسسات الحكومية في المملكة على ما أبدوه من تعاون مثمر وبناء في تسهيل إجراءات السفر والاستقبال لضيوف الملتقى من كافة الدول العربية. كما تقدمت بالشكر لرعاة الملتقى من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة وبعض الدول العربية والعالمية على ما قدومه من دعم لإنجاح فعالياته، والتي تمثلت في تغطية تكاليف الملتقى الخاصة بالسفر والإقامة والضيافة والتسويق والبث الحي لفعاليات الملتقى عبر شبكة يوتيوب.



وكانت أومنيس ميديا قد قامت بالترتيب مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية في وقت سابق لاستضافة ملتقى "كلام مدينة" في البحر الميت، بهدف دعم القطاع السياحي الأردني والترويج للمناطق السياحية والأثرية بالمملكة على الصعيد العربي، من خلال جمع هذه النخبة من المؤثرين وصُناع المحتوى وممثلي وسائل الإعلام والوكالات التسويقية والعلامات التجارية من كافة دول الوطن العربي.



وتوجهت الشركة بالشكر لهيئة تنشيط السياحة الأردنية على دورها في تنظيم رحلات لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمملكة لجميع المشاركين في الملتقى والذي أسهم في توفير بيئة غنية لصُناع المحتوى والمؤثرين العرب في ابتكار محتوى للتعريف بالوجهات السياحية في الأردن وبثها عبر صفحاتهم على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي وصولاً إلى ملايين المتابعين لديهم حول العالم.



جدير بالذكر أن عملية التحضير لهذا الملتقى قد استغرقت فترة ثمانية أشهر من العمل المتمثل في وضع أجندة ومحاور الجلسات النقاشية ومواضيع ورش العمل والتواصل مع المتحدثين والرعاة، مروراً بفتح باب التسجيل المجاني مطلع يوليو الماضي والتسويق له بهدف استقطاب المؤثرين وصناع المحتوى العرب الراغبين في المشاركة.

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