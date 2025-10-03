مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق منصة "التنقلات الذكية" لتعزيز خدمة الحافلات اليومية وتعزيز تجربة التنقل الداخلي

02:52 م

الوكيل الإخباري- أعلن مجمع الملك الحسين للأعمال، عن توقيع مذكرة تفاهم هامة تهدف لإطلاق منصة "التنقلات الذكية Smart Commutes"، التي تعتبر منصة رقمية مبتكرة من شأنها دعم خدمة الحافلات اليومية وتحسين فعالياتها، وبالتالي تعزيز تجربة التنقل الداخلي وجعلها أكثر كفاءة وسلاسة وراحة. وستنطلق المنصة رسمياً لتبدأ التشغيل الفعلي وتقديم خدماتها للموظفين والطلاب والزوار اعتباراً من يوم 15 تشرين الأول الجاري.





ويأتي إطلاق المنصة كخطوة محورية ضمن استراتيجية المجمع للتحول الرقمي المستمر، كما يتكامل مع جهوده في إطار تنفيذ أعمال البنية التحتية لمراحل التوسعة المقبلة، يما يعزز رؤيته لترسيخ مكانته كوجهة ذكية وفعالة ومستدامة.



وستتيح المنصة لمستخدميها الاستفادة من العديد من المزايا وأبرزها تتبع مسار الحافلات والرحلات لحظة بلحظة في الوقت الفعلي، واختيارات المسارات بطريقة تفاعلية، ما يضمن الحصول على معلومات واضحة، مما يجعل التنقل تجربة سلسة وموثوقة.



ومن خلال المنصة، سيكون بإمكان المستخدمين من مجتمع المجمع التنقل من وإلى الأماكن المرغوب الوصول إليها بسهولة؛ حيث لن يكون عليهم سوى التسجيل عبرها باستخدام أرقام هواتفهم، واختيار نقاط الانطلاق والوصول وتتبع الحافلات في الوقت الفعلي. ومن الناحية التشغيلية، فإن المنصة ستمكن السائقين من الحصول على بيانات آنية مباشرة حول تنبيهات المسار والمحطات وأعداد الركاب المتوقعين في كل محطة عبر لوحة تحكم رقمية، مما يعزز التواصل بما ينعكس على مستوى تنظيم الرحلات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمة.



وتسهيلاً لاستخدام المنصة، سيتم وضع رمز استجابة سريع في جميع محطات الحافلات، إلى جانب تزويد كافة الشركات والمؤسسات التي يحتضن المجمع مقراتها، بدليل استخدام مبسط يسهل عليهم الوصول إلى المنصة.



وفي تعليق له على إطلاق المنصة، قال الرئيس التنفيذي لمجمع الملك الحسين للأعمال، المهندس عمّار عز الدين: "نفخر بدورنا كمركز رائد ومحرك رئيسي للتكنولوجيا والابتكار، وهو ما يتجلى في الخدمات التي نطورها ونوفرها. وتعتبر منصة التنقلات الذكية خير دليل على جهودنا المتواصلة لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار داخل المجمع وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بكل ما نقوم به ونقدمه بما يشمل تجربة التنقل التي نستهدف جعلها أكثر سلاسة ودقة، لضمان الالتزام بالمواعيد وتقليل فترات الانتظار للجميع."



وينطوي اعتماد الرقمنة في مجال التنقل على أهمية كبيرة؛ كون المنصة ستوفر للمجمع تدفقاً متواصلاً من البيانات التحليلية التي ستتيح له التحسين المستدام وتطوير منظومة النقل الداخلي باستمرار وفقاً لأنماط الاستخدام الفعلية، لا سيما وأن المنصة تتميز بالمرونة والقابلية للتوسع، ما يعني القدرة على تلبية احتياجات النمو المستقبلي للمجمع خلال مراحل التوسعة المقبلة.



ويعد إطلاق منصة "التنقلات الذكية" إضافة نوعية لمبادرات المجمع الرقمية التي تضمنت مؤخراً إعادة إطلاق الموقع الإلكتروني بحلة جديدة، وإطلاق باقة من الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤكد مكانة مجمع الملك الحسين للأعمال ويعكس ريادته في ابتكار حلول التنقل الذكي.






