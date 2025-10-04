السبت 2025-10-04 04:09 م
 

"طلبات" الأردن تطلق أول مطبخ سحابي في المملكة

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة "طلبات" الأردن مؤخراً أول مطبخ سحابي لها في المملكة، وتحديداً في منطقة حيوية بشارع المدينة المنورة في العاصمة عمّان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف من خلالها إلى تعزيز قطاع الأغذية والمشروبات، فضلاً عن دعم رواد الأعمال المحليين والمشاريع الناشئة، وتحفيز التجارة الإلكترونية السريعة، إلى جانب تقديم تجربة طعام أسرع وأكثر كفاءة للمستهلكين.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال مدير عام "طلبات" الأردن، سليم حمّاد: "إنّ إطلاق مطبخ طلبات السحابي يأتي ضمن جهودنا المتواصلة لتقديم نماذج تشغيلية مبتكرة تُعزز من كفاءة قطاع المطاعم والتجارة الإلكترونية السريعة، كما أنه يجسد التزامنا بالابتكار وتعزيز التحول الرقمي ضمن القطاع، إلى جانب المساهمة في تمكين رواد الأعمال المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من توسيع أعمالهم بتكاليف تشغيلية منخفضة، بما يعزز فرص النمو والوصول إلى شرائح أكبر من الزبائن في مناطق جديدة، دون الحاجة لاستثمارات كبيرة في البنية التحتية أو وجود فروع فعلية تفتح أبوابها أمام الزوار."


وأضاف حمّاد: "ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع نموذجاً مستداماً لدعم ريادة الأعمال الأردنية، مع إمكانيات واضحة للتوسع مستقبلاً، وذلك بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية المتسارعة نحو المطابخ الافتراضية وخدمات توصيل الطعام الرقمية."


هذا وتتسم المطابخ السحابية بالعديد من المزايا ذات الانعكاسات الإيجابية على عمل المطاعم، إذ يتميز مطبخ "طلبات" الأردن السحابي بتجهيزاته المتكاملة وتزويده بأحدث التقنيات، ومن ضمنها نظام Pepper الرقمي المتخصص في مراقبة وتتبع وتحسين الأداء، والذي يتيح للمطاعم متابعة كل خطوة في تحضير الطلبات لضمان الجودة وسرعة التوصيل.


ويعتبر إطلاق مطبخ "طلبات" الأردن السحابي جزءاً من استراتيجية علامة "طلبات" الأم؛ حيث أنها تدير حالياً أكثر من 24 مطبخاً سحابياً و380 محطة تشغيلية في دول المنطقة التي تعمل ضمنها وتخدمها.
وتمثل المطابخ السحابية حلاً مبتكراً لأصحاب المطاعم الجدد والحاليين على حد سواء، إذ يمكنهم من اختبار مفاهيم عمل جديدة بسرعة، وبتكلفة أقل كما أنها تدعم شبكة إمداد غذائية أكثر كفاءة.

 
 
