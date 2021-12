اتفاقية تعاون بين المعاصرة لتزويد المعدات و إنتربرايز (Enterprise) لتأجير السيارات

الوكيل الاخباري - الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، الوكيل الحصري لسيارات ام جي في الأردن، تحرص دوماً على شراكات في السوق الأردني مع كافة القطاعات وتوفير الفئات الأحدث من سيارات MG العريقة بريطانية الأصل الملائمة للاحتياجات العصرية بأسعار منافسة، إذ قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة إنتربرايز (Enterprise) لتأجير السيارات.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد حسام نبيل مرقة مدير مبيعات الأساطيل في المعاصرة والسيد طارق أبو سمرةالمدير العام لشركة إنتربرايز.



من جهته عبر مرقة عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا: "هدفنا أن تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات لترك بصمة فخر الصناعة البريطانية في كل مكان، فنشكر شركة إنتربرايز لتأجير السيارات على ثقتها بسيارات إم جي".



شركة إنتربرايز تسعى دوما لتضمن تجربة سياحية رائعة ومريحة لعملائها من خلال تقديم خدمات فائقة تلبي الاحتياجات الفردية، فتسعى دوما لعقد شراكات لتطوير قاعدتها الاستراتيجية.



من جانبه عبر أبوسمرة: " إنه لمن دواعي فخرنا انضمام سيارات إم جي 5 الحاصلة على تصنيف الأمان C-NCAP من فئة الخمس نجوم بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها، و”MECOTY” عن فئة أفضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في الشرق الأوسط للعام 2020" .



وتم الإعلان رسميًا في الآونة الأخيرة عن حصول MG5 على جائزة G-Mark اليابانية لأفضل تصميم، حيث تم إدراج MG5 في قائمة المُرشحين بعدد 5835 مشاركة، مما يدل على معايير التصميم الرائعة المُتميزة.



أما سيارة ام جي ZS الحائزة على عدة جوائز منها ”Drive Car of the Year 2021” و”Best Value New Car 2021”، بتصميمها المعاصر وأدائها القوي، نجحت بتعزيز شعبيتها في منطقة الشرق الأوسط.



وتقدّم هذه الكروس أوفر الرائعة ميزات متنوعة أكثر من أي وقت مضى، مع وجود محرك متطور، وميزات تصميمية جديدة، وتقنيات مبتكرة حديثة.

إم جي موتور تحدِّث علامتها التجارية في الشرق الأوسط مع انطلاقها برحلة مستقبلية جديدة في عالم التنقّل والاتصالات عبر منحها مظهراً وإحساساً جديدين.