الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

خطة لهيكلة وزارة الطاقة وامين عام مختص بالمصادر الطبيعية

ما الذي حدث في مراكز الإصلاح والتأهيل - فيديو

الطاقة: بدء التنقيب عن الفوسفات في الريشة - تفاصيل

استقرار أسعار الذهب محليا

إدارة الأزمات تدعو المواطنين إلى تلقي لقاح كورونا

وكلاء السياحة : إجراء فحصي PCR للقادمين من العمرة يهدد القطاع

الطيران المدني: لم نُبلغ بإلغاء رحلات جوية

وفيات الأحد 26-12-2021

ترجيحات بتثبيت المحروقات محلياً لشهر كانون الثاني المقبل

952 مليون دولار التزامات البنك الدولي للأردن في 2021

الأحد، 26-12-2021 10:31 ص

اتفاقية تعاون بين المعاصرة لتزويد المعدات و إنتربرايز (Enterprise) لتأجير السيارات

WhatsApp Image 2021-12-26 at 10.14.04 AM


الوكيل الاخباري - الشركة المعاصرة لتزويد المعدات، الوكيل الحصري لسيارات ام جي في الأردن، تحرص دوماً على شراكات في السوق الأردني مع كافة القطاعات وتوفير الفئات الأحدث من سيارات MG العريقة بريطانية الأصل الملائمة للاحتياجات العصرية بأسعار منافسة، إذ قامت مؤخراً بتوقيع اتفاقية تعاون إستراتيجية مع شركة إنتربرايز (Enterprise) لتأجير السيارات.

اضافة اعلان


قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد حسام نبيل مرقة مدير مبيعات الأساطيل في المعاصرة والسيد طارق أبو سمرةالمدير العام لشركة إنتربرايز.


من جهته عبر مرقة عن سعادته بهذه الشراكة، قائلا: "هدفنا أن تصبح إم جي السيارة الأولى في السوق الأردني تخدم جميع القطاعات وجميع الاحتياجات لترك بصمة فخر الصناعة البريطانية في كل مكان،  فنشكر شركة إنتربرايز لتأجير السيارات على ثقتها بسيارات إم جي".


شركة إنتربرايز تسعى دوما لتضمن تجربة سياحية رائعة ومريحة لعملائها من خلال تقديم خدمات فائقة تلبي الاحتياجات الفردية، فتسعى دوما لعقد شراكات لتطوير قاعدتها الاستراتيجية.


من جانبه عبر أبوسمرة: " إنه لمن دواعي فخرنا انضمام سيارات إم جي 5 الحاصلة على تصنيف الأمان C-NCAP من فئة الخمس نجوم بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها، و”MECOTY” عن فئة أفضل سيارة سيدان صغيرة الحجم في الشرق الأوسط للعام 2020" .


وتم الإعلان رسميًا في الآونة الأخيرة عن حصول MG5 على جائزة G-Mark اليابانية لأفضل تصميم، حيث تم إدراج MG5 في قائمة المُرشحين بعدد 5835 مشاركة، مما يدل على معايير التصميم الرائعة المُتميزة.


أما سيارة ام جي ZS الحائزة على عدة جوائز منها ”Drive Car of the Year 2021” و”Best Value New Car 2021”، بتصميمها المعاصر وأدائها القوي، نجحت بتعزيز شعبيتها في منطقة الشرق الأوسط.


وتقدّم هذه الكروس أوفر الرائعة ميزات متنوعة أكثر من أي وقت مضى، مع وجود محرك متطور، وميزات تصميمية جديدة، وتقنيات مبتكرة حديثة.
إم جي موتور تحدِّث علامتها التجارية في الشرق الأوسط مع انطلاقها برحلة مستقبلية جديدة في عالم التنقّل والاتصالات عبر منحها مظهراً وإحساساً جديدين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Picture1

تطلق سي أف أي أكثر من 3500 سهمًا أميركيًا مدرجاً على ميتاتريدر 5

Bespoke-global-performance_main1

ثورة في عالم الثلاجات: ثلاجة سامسونج المصممة حسب الطلب تدهش العالم

MKT_WiFi-23-12-2021

راوتر HUAWEI WiFi AX2 الذكي بسرعة الجيل السادس من الواي فاي وحماية عالية لشبكة الإنترنت المنزلية قريبًا في الأردن

01

السوق المفتوح أكبر موقع إعلانات مبوبة في الجزائر

Huawei - 22-12-2021

ما الذي يجعل HUAWEIWiFiWS5200 من أفضل أجهزة الراوتر في الأردن لعام 2021؟

WhatsApp Image 2021-12-22 at 1.37.06 PM

شركة قونية العقارية توقع اتفاقية تسويق حصري مع شركة التلال الوطنية العقارية وتطلقان مشروع مدينة العلا

أخبار متعلقة
47055500_669115666819105_887667159084302336_n

اتفاقية تعاون بين المعاصرة لتزويد المعدات وشمس للسياحة والسفر