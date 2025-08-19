الوفد الإعلامي الخليجي يختتم زيارته إلى المملكة

وزار الوفد يوم أمس الاثنين، متحف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ضمن برنامج تبادل الزيارات الذي استمر خمسة أيام، أطلع خلاله على آليات عمل الاستوديوهات داخل المؤسسة والتطورات التقنية والمهنية التي يشهدها قطاع البث، بالإضافة إلى جولة في المتحف الذي يوثق مسيرة الإذاعة والتلفزيون منذ انطلاقتهما، وعرض مقتنيات ومعدات عاصرت مختلف مراحل التطور الإعلامي في المملكة.
