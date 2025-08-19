الوفد الإعلامي الخليجي يختتم زيارته إلى المملكة

الوكيل الإخباري- اختتم وفد وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية زيارته إلى المملكة اليوم الثلاثاء، في إطار التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالات الأنباء الخليجية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تعزيز العلاقات الإعلامية وتبادل الخبرات والمعارف بين الصحفيين والمحررين من الجانبين.

