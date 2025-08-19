الثلاثاء 2025-08-19 12:09 م
 

الوفد الإعلامي الخليجي يختتم زيارته إلى المملكة

الثلاثاء، 19-08-2025 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   اختتم وفد وكالات الأنباء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية زيارته إلى المملكة اليوم الثلاثاء، في إطار التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالات الأنباء الخليجية، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تعزيز العلاقات الإعلامية وتبادل الخبرات والمعارف بين الصحفيين والمحررين من الجانبين.

وزار الوفد يوم أمس الاثنين، متحف مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ضمن برنامج تبادل الزيارات الذي استمر خمسة أيام، أطلع خلاله على آليات عمل الاستوديوهات داخل المؤسسة والتطورات التقنية والمهنية التي يشهدها قطاع البث، بالإضافة إلى جولة في المتحف الذي يوثق مسيرة الإذاعة والتلفزيون منذ انطلاقتهما، وعرض مقتنيات ومعدات عاصرت مختلف مراحل التطور الإعلامي في المملكة.

 
 
