تنويه هام من وزارة العمل حول تفاصيل خدمة العلم

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن المعلومات المتداولة بين الأردنيين حول برنامج خدمة العلم والمنسوبة إلى الوزارة هي معلومات قديمة، تعود إلى فترة حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وأوضح الزيود أن وزير الاتصال الحكومي سيُعلن يوم الاثنين عن تفاصيل الصيغة الجديدة لبرنامج خدمة العلم، الذي أعلن ولي العهد يوم الأحد عن عودته.

يُعقد الاثنين في دار رئاسة الوزراء مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المشروع الوطني لإعادة تفعيل خدمة العلم، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني.

 

 
 
