الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاعتماد التوقيع الالكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية كخطوة أولى ضمن خطة الدائرة للتحول الرقمي ثم سيتم شمول جميع مديريات الدائرة تدريجيا.

اضافة اعلان



وأشار أبو علي ان توجه الدائرة لتكون دائرة رقمية تعتمد استخدام التقنيات المتطورة والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الالكتروني %100 والاستغناء عن استخدام الورق والقلم في جميع اعمال الدائرة ومهامها وكذلك تكمن أهمية التوقيع الالكتروني في تخلص الدائرة من جميع مخاطر الارشفة لتقارير التدقيق.



وقال ان الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر الرقمي وضمان الاستدامة في بيئة عمل دائمة التطور وبالتالي الاستغناء كاملا عن استخدام الأوراق والاقلام في عملها وكذلك عن التوقف كاملا عن تقديم أي خدمة وجاهيا مما يساعد على تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.



وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوفير محطة لتطبيق سند في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند تمهيدا لاعتماد التوقيع الكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.