شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي

وقع الحادث أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في المنطقة، حيث انزلق من أعلى جبل سمحان المعروف بتضاريسه الوعرة، مما تسبب له بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.
وأعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في ظفار أن فرقها تدخلت فور وقوع الحادث بمساندة من الأهالي لسحب القحطاني من الجبل، مؤكدة أن إصاباته كانت بليغة أدت إلى وفاته.
بدورها، تتابع سفارة المملكة في سلطنة عُمان مع الجهات المختصة إجراءات نقل الجثمان إلى السعودية.
يُذكر أن سعود القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوب شعري يجمع بين التراث والحداثة، مما جعله من أبرز الشعراء في المشهد الخليجي والعربي.
-
أخبار متعلقة
-
ممثل تركي شاب يصارع الموت إثر سقوط شجرة عليه (فيديو)
-
ماغي بو غصن تكشف أولى التفاصيل عن مسلسلها في رمضان 2026
-
فنانة مصرية تستغيث بعد سرقتها في باريس
-
رولز رويس بتوقيع خاص.. يومي تخطف الأنظار بهديّة فاخرة من زوجها - فيديو
-
فنانة سورية شهيرة تُفاجئ الجميع بخبر اعتزالها الفن (فيديو)
-
إبراهيم تاتليسيس وابنته ديلان أمام القضاء بسبب ريموت التلفزيون!
-
داليدا خليل تستعد لدخول القفص الذهبي
-
الموت يفجع الفنانة أروى جودة - صور