شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي

الوكيل الإخباري- توفي الشاعر السعودي سعود بن معدي الرفيدي القحطاني مساء الاثنين إثر سقوطه من أحد المرتفعات الجبلية في جبل سمحان بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان.

وقع الحادث أثناء ممارسته رياضة تسلق الجبال في المنطقة، حيث انزلق من أعلى جبل سمحان المعروف بتضاريسه الوعرة، مما تسبب له بإصابات خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.



وأعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في ظفار أن فرقها تدخلت فور وقوع الحادث بمساندة من الأهالي لسحب القحطاني من الجبل، مؤكدة أن إصاباته كانت بليغة أدت إلى وفاته.



بدورها، تتابع سفارة المملكة في سلطنة عُمان مع الجهات المختصة إجراءات نقل الجثمان إلى السعودية.



يُذكر أن سعود القحطاني من منطقة القحطة في الباحة، واشتهر بأسلوب شعري يجمع بين التراث والحداثة، مما جعله من أبرز الشعراء في المشهد الخليجي والعربي.