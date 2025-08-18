الإثنين 2025-08-18 01:07 م
 

هل تشمل خدمة العلم الإناث ؟

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 18-08-2025 12:29 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال العميد مصطفى الحياري أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية تنفيذ برنامج خدمة العلم  وفق أعلى المعايير التدريبية واللوجستية، في معسكرات شويعر المجهزة بالمرافق كافة اللازمة للتدريب والإقامة والرعاية الصحية.

وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري.


وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت.

 

واكد عدم شمول الإناث في البرنامج  ، مشيرا انه  لا يستطيع استيعاب كافة الذكور وفقا للقانون.

وأكد أنه عند اكتمال القدرة على استيعاب كافة الذكور من مواليد الاعوام المستهدفة في خدمة العلم سيتم التفكير بشمول الإناث.

 
 
