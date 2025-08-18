هل تشمل خدمة العلم الإناث ؟

وستمتد كل دورة لثلاثة أشهر، مؤكدا أن هناك مسارين معرفي وعسكري، بحسب الحياري.
وبين الحياري أن المكلفين سيبقون داخل المعسكر خلال الأسابيع الأربعة الأولى، على أن تمنح لهم إجازة لمدة 48 ساعة بعد ذلك، ثم إجازة أسبوعية من مساء الخميس حتى مساء السبت.
وأكد أنه عند اكتمال القدرة على استيعاب كافة الذكور من مواليد الاعوام المستهدفة في خدمة العلم سيتم التفكير بشمول الإناث.
-
أخبار متعلقة
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف مدير الاحوال المدنية والجوازات
-
هُنا الأردُنّ
-
وزارة المياه تعلن معالجة مؤقتة لخط مياه الديسي وإعادة الضخ للمناطق تباعا
-
كم تبلغ تكلفة برنامج خدمة العلم مع الانطلاق ؟
-
الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني يعلنان عن أسعار تفضيلية للشركات الناشئة
-
هل سيخدم أبناء الوزراء والنواب والسفراء في خدمة العلم ؟
-
الحكومة : هذه عقوبة المتخلفين عن خدمة العلم ..!
-
الجيش : سيحصل كل مكلّف على مخصص مالي قدره 100 دينار شهريا