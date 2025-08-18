الإثنين 2025-08-18 08:36 ص
 

فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 18-08-2025 08:17 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي في الكرك ( تفريعة الهاشمية ) اليوم: الاثنين من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.

اضافة اعلان


المناطق المتأثرة: الهاشمية / اجزاء من الحسينية الحي الغربي والجنوبي / مثلث الحسينية


سبب الفصل: أعمال صيانة على المغذي + كهربة محطة جديدة

 
 
gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

الوفيات وفيات الإثنين 18-8-2025

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

فلسطينيون يحملون أحد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة

فلسطين 4 شهداء بقصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم النصيرات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأ

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

حقل النفط

أسواق ومال النفط يتراجع بفعل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية

منظر عام لجبل القلعة وسط العاصمة عمّان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الاثنين

تنويه من وزارة العمل حول تفاصيل خدمة العلم

أخبار محلية تنويه هام من وزارة العمل حول تفاصيل خدمة العلم

أنغام

فن ومشاهير تراجع مفاجئ في حالة أنغام الصحية وقرار عاجل من الفريق الطبي.. إليكم التفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة