فصل الكهرباء من الـ8 صباحا والى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

المناطق المتأثرة: الهاشمية / اجزاء من الحسينية الحي الغربي والجنوبي / مثلث الحسينية
سبب الفصل: أعمال صيانة على المغذي + كهربة محطة جديدة
