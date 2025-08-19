الثلاثاء 2025-08-19 12:08 م
 

إطلاق منصة "جاهز" لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الوكيل الإخباري-   أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الثلاثاء منصّة التدريب الانتخابي الإلكترونيّة "جاهز"، المخصّصة لبناء قدرات الكوادر العاملة في إدارة العملية الانتخابية ورفع جاهزيتها الميدانية والتنظيمية، وذلك ضمن استعدادات الهيئة للانتخابات المقبلة.

وأكّدت الهيئة أنّ التسجيل في منصّة "جاهز" واجتياز البرنامج التدريبي المعتمد والحصول على شهادة رسمية يُعدّ شرطًا أساسيًا للتنافس على المشاركة ضمن الكوادر المؤقتة للعمل في الانتخابات، بما يشمل لجان الانتخاب الرئيسية والكوادر المساندة واللجان العاملة يوم الاقتراع والفرز. وشدّدت على أنّ الشهادة تمثّل الخطوة الأولى في مسار التنافس ولا تُعدّ ضمانًا نهائيًا للمشاركة، مؤكدةً أنّه لا يمكن المشاركة في اللجان لمن لم يسجّل أو لم يجتز البرنامج بنجاح.

ودعت الهيئة الراغبين بالالتحاق إلى التسجيل عبر منصّة "جاهز" على الرابط: https://rfe.iec.jo

 
 
