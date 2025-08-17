الأحد 2025-08-17 02:07 م
 

أنباء عن استقالة البيطار من مجلس إدارة اتحاد السلة

طارق البيطار
 
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر خاصة بأن نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة السلة طارق البيطار تقدم باستقالته من منصبه.

وجاء تقديم البيطار القائم بأعمال الرئيس لاستقالته خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد يوم الخميس، فيما لم تعرف أسباب الاستقالة.

 
 
