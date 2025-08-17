تصنيف عالمي مرتفع للملكية الأردنية في دقة مواعيد الرحلات

12:28 م

الوكيل الإخباري- حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المركز الأول في دقة المواعيد لشهر تموز الماضي 2025 بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة OAG العالمية المتخصصة في بيانات الطيران.





وسجّلت الملكية الأردنية نسبة التزام بمواعيد الإقلاع والهبوط بلغت 95.21 % خلال الشهر المذكور، وتعكس هذه النتائج الأداء المتميز للملكية الأردنية في فئة شركات الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ما يؤكد التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر لمسافريها من خلال الكفاءة العالية في العمليات التشغيلية والانضباط في المواعيد وخصوصاً في فترة الذروة.



نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عبّر عن سعادة الشركة باستحقاق هذا الترتيب المتقدم واستمرار الشركة ومحافظتها على مكانتها في مجال دقة المواعيد بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية.



وأوضح ان هذا الإنجاز يُضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في عالم صناعة الطيران من حيث دقة برامج الرحلات المجدولة وأوقاتها، والموظفين المؤهلين في مجال المناولة الأرضية، وسعي الشركة المستمر لتحقيق تطلعات المسافرين ووصولهم الى وجهاتهم المقصودة في الوقت المحدد.



وأشار المجالي ان اسطول الملكية الأردنية يتمتع بالحداثة، سيما مع دخول طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات تقدمًا وكفاءة في فئتها، حيثُ تتميز بالعديد من الفوائد التشغيلية والتجارية، لدعم عمليات الملكية الأردنية على شبكة وجهاتها الإقليمية بكفاءة تشغيلية متطورة، حيثُ تم تجهيز كل طائرة بخدمة WiFi وشاشات ترفيه فردية لضمان تجربة ورحلة مريحة للمسافرين إلى جانب طائرات امبراير E2 من الجيل الحديث.



وتجري مؤسسة (OAG) دراساتها على شركات الطيران العالمية من بينها الملكية الأردنية وعدد الرحلات الجوية، والتي كانت أقلعت أو هبطت خلال فترة 15 دقيقة من الموعد المحدد في البرنامج، وهي مؤسسة متخصصة في جمع وتحليل البيانات حول صناعة النقل الجوي والسياحة، وإصدار تقارير دورية دقيقة ومعتمدة.