الأحد 2025-08-17 02:07 م
 

تصنيف عالمي مرتفع للملكية الأردنية في دقة مواعيد الرحلات

يؤيؤيؤ
الخطوط الجوية الملكية الأردنية
 
الأحد، 17-08-2025 12:28 م
الوكيل الإخباري-   حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية المركز الأول في دقة المواعيد لشهر تموز الماضي 2025 بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مؤسسة OAG العالمية المتخصصة في بيانات الطيران.اضافة اعلان


وسجّلت الملكية الأردنية نسبة التزام بمواعيد الإقلاع والهبوط بلغت 95.21 % خلال الشهر المذكور، وتعكس هذه النتائج الأداء المتميز للملكية الأردنية في فئة شركات الطيران على مستوى منطقة الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ما يؤكد التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر لمسافريها من خلال الكفاءة العالية في العمليات التشغيلية والانضباط في المواعيد وخصوصاً في فترة الذروة.

نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي عبّر عن سعادة الشركة باستحقاق هذا الترتيب المتقدم واستمرار الشركة ومحافظتها على مكانتها في مجال دقة المواعيد بقائمة أفضل شركات الطيران العالمية.

وأوضح ان هذا الإنجاز يُضاف إلى إنجازات كبيرة حققتها الشركة ووضعتها في مصاف شركات الطيران بمجال الالتزام بدقة المواعيد خلال مسيرتها وخبرتها الطويلة في عالم صناعة الطيران من حيث دقة برامج الرحلات المجدولة وأوقاتها، والموظفين المؤهلين في مجال المناولة الأرضية، وسعي الشركة المستمر لتحقيق تطلعات المسافرين ووصولهم الى وجهاتهم المقصودة في الوقت المحدد.

وأشار المجالي ان اسطول الملكية الأردنية يتمتع بالحداثة، سيما مع دخول طائرات جديدة من طراز إيرباص A320neo والتي تعد واحدة من أكثر الطائرات تقدمًا وكفاءة في فئتها، حيثُ تتميز بالعديد من الفوائد التشغيلية والتجارية، لدعم عمليات الملكية الأردنية على شبكة وجهاتها الإقليمية بكفاءة تشغيلية متطورة، حيثُ تم تجهيز كل طائرة بخدمة WiFi وشاشات ترفيه فردية لضمان تجربة ورحلة مريحة للمسافرين إلى جانب طائرات امبراير E2 من الجيل الحديث.

وتجري مؤسسة (OAG) دراساتها على شركات الطيران العالمية من بينها الملكية الأردنية وعدد الرحلات الجوية، والتي كانت أقلعت أو هبطت خلال فترة 15 دقيقة من الموعد المحدد في البرنامج، وهي مؤسسة متخصصة في جمع وتحليل البيانات حول صناعة النقل الجوي والسياحة، وإصدار تقارير دورية دقيقة ومعتمدة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد المساجد في العاصمة عمان

أخبار محلية أوقاف معان تطلق حملة تطوعية لتنظيف المساجد

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" تستضيف مؤتمرًا حول المكتبات الذكية

غغتغا

تكنولوجيا نصائح مهمة من واتساب للمستخدمين‎‏ لحماية رسائلهم الخاصة

العاصمة عمان

أخبار محلية اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول بحوث الطفولة المبكرة في الأزمات

برببر

تكنولوجيا لحماية أفضل.. "يوتيوب" تختبر أداة ذكية تتيح معرفة عمر المستخدم

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مراكز تقدم خدمات وزارتي التربية والتعليم العالي لغاية يوم الخميس - أسماء

رئاسة الوزراء

أخبار محلية إطلاق جلسات عمل قطاعية في 23 آب لإعداد البرنامج التنفيذي 2 لرؤية التحديث الاقتصادي

تعبيرية

خاص بالوكيل هيئة الطاقة: الأحمال الزائدة على الشبكة الكهربائية لا تُحمل على فواتير المشتركين



 
 





الأكثر مشاهدة