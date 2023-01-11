اختيار الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور، إيسون تشونغ، شخصية العام في مجلة موتور تريند، متصدرًا قائمة الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً لعام 2023

الوكيل الإخباري - كُرم اليوم الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور (المجموعة)، أويسون تشونغ، بجائزة شخصية العام من مجلة موتور تريند MotorTrend، بعد أن حصل على المركز الأول في قائمة (الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً) لعام 2023 التابعة لمجلة موتور تريند.

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تصنف قائمة (الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً) الصادرة عن موتور تريند أكثر من 50 شخصًا من أصحاب النفوذ في مجال السيارات العالمية كل عام. خلال السنوات الخمس الماضية، صعد الرئيس التنفيذي تشونغ تدريجياً من ظهوره الأول في قائمة (الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً) في المركز 12 في عام 2018 إلى المركز الخامس في عام 2022، ليصل الآن إلى المركز الأول في عام 2023.



اختارت مجلة موتور ترند تشونغ "شخصية العام" وذلك عن "قيادة مجموعة هيونداي موتور لعصر جديد". كما سُلط الضوء على المستوى الاستثنائي للمركبات التي تم تطويرها تحت إشراف تشونغ، حيث ذكروا: " تتميز السيارات القادمة من مجموعة هيونداي موتور بتصميمها اللافت للأنظار، وجودتها وشموليتها الذكية وقيمتها الجيدة –لتثبت بشكل متزايد صعوبة التغلب عليها."

وتأتي هذه الإشادة النقدية الأخيرة عقب انتشار جوائز موتور تريند لموديلات المجموعة، والتي شملت جينيسيس G90 التي تم الإشادة بها باعتبارها السيارة الإعلامية للعلامة التجارية لعام 2023، وحصلت هيونداي أيونيك 5 على جائزة المركبات متعددة الاستعمالات لهذا العام 2023. في السابق، حصل كل من جينيسيس GV70 وكيا تيلورايد على درجات شرف مماثلة. أكدت موتور ترند:" أكدت كل من هيونداي، وجينيسيس، وكيا سعيهن وراء تحقيق أداء استثنائي"

بالإضافة إلى مهارته في تخطيط المسار لتحقيق النجاح الحالي للمجموعة، فقد أشادت موتور تريند برؤية تشونغ للمستقبل.

إذ أدركت تفكيره في "الصورة الكبيرة" وقدرته على استباق الحلول التي تعتبر تقليديًا خارج حدود صناعة السيارات.



لاحظت موتور ترند:" يضع تشونغ بدوره كرئيس تنفيذي بصمته على مستقبل الشركة. إن إدراكه للاتجاه الذي يتجه إليه العالم والصناعة، جنبًا إلى رغبته في جعل الكوكب مكانًا أفضل، يحفز مهمة أوسع للريادة في مجال السيارات الكهربائية والتنقل المتقدم". كما سلط الضوء على الدور الرائد للمجموعة في تخطيط المدن الذكية، وعدد لا يحصى من حلول التنقل، بما في ذلك الروبوتات والتنقل الجوي المتقدم (AAM).



وتعليقًا على عمق رؤية تشونغ ووصولها، أضافت موتور ترند:" بهذا المعنى، يفخر بوالده وجده، ويدفع مجموعة هيونداي موتور بالكامل إلى مستويات جديدة. يلوح هذا لرجل ورؤيته في الأفق بصوت عالٍ ووسيع والقوة الطاغية التي أصبحت عليها شركته. من أجل رؤيته وقيادته، فإن إيسون تشونغ هو شخصية موتور ترند لعام 2023."



كما تم تصنيف لوك دونكرفولكه في قائمة (الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً) التابعة لموتور ترند، الرئيس والمسؤول الإبداعي الأول لمجموعة هيونداي موتور (3)؛ وخوسيه مونيوز، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات العالمية لشركة هيونداي موتور )10(، وسانج يوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز هيونداي العالمي للتصميم (28)؛ وكريم حبيب (44) نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز التصميم العالمي لكيا.

يشمل التكريم السابق لتفكير تشونغ الرائد حصول الرئيس التنفيذي على جائزة صاحب الرؤية للعام من مجلة نيوزويك وذلك ضمن حدثها الافتتاحي لأعظم معطلات السيارات في العالم في عام 2022 وتكريمه بجائزة ايسيجونيس Issigonis المرموقة في حفل توزيع جوائز أوتوكار لعام 2021.

وفي حديثه في وقت سابق من شهر يناير، في اجتماع مجلس المدينة للعام الجديد في مركز ناميانغ للبحث والتطوير التابع للمجموعة، أكد تشونغ التزامه المستمر بنجاح المجموعة. وحث الجميع داخل المنظمة على عدم ادخار أي جهد لضمان تقديم أفضل المنتجات والخدمات الممكنة لعملائها.



أكد تشونج:" يجب أن نتصدى للتحديات بالتحلي بالثقة، ويجب أن تؤدي النتائج الإيجابية إلى ثقة أقوى. وأنه لا يوجد منتج رائع أو تقنية كاملة بدون ثقة عملائنا. وأضاف: "الجودة هي أولوية بالنسبة لنا جميعًا. بدءًا من تخطيط المنتج إلى التصميم، والإنتاج، والمبيعات، وصيانة ما بعد البيع، يجب على جميع الفرق والموظفين وضع الجودة والعميل كأولوية قصوى. يجب علينا جميعًا أن نذهب إلى أبعد الحدود لكسب احترام وولاء عملائنا ".

تتوفر قائمة (الشخصيات الأكثر قوة ونفوذاً) لموتور ترند 2023 عبر الإنترنت اليوم وسيتم نشرها في إصدار مارس المطبوع.