تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

الوكيل الإخباري- استقبلت مديرية التربية والتعليم في محافظة عجلون، اليوم الجمعة، الوفود العربية المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية 2025 ضمن برنامج الزيارات والأنشطة الثقافية المرافقة للبطولة.

اضافة اعلان



وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة خلدون جويعد خلال استقبال الوفود في قلعة عجلون التاريخية، إن هذه البطولة تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين الطلبة العرب ودمج النشاط الرياضي بالهوية الثقافية والتاريخية، بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والاطلاع على تجارب أقرانهم.