تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

وقال مدير التربية والتعليم في المحافظة خلدون جويعد خلال استقبال الوفود في قلعة عجلون التاريخية، إن هذه البطولة تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات بين الطلبة العرب ودمج النشاط الرياضي بالهوية الثقافية والتاريخية، بما يسهم في صقل شخصية الطلبة وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والاطلاع على تجارب أقرانهم.
وأضاف، أن زيارة الوفود للمواقع السياحية والأثرية ومنها قلعة عجلون تتيح لهم التعرف على الإرث الحضاري والتاريخي الذي يزخر به الأردن، مشيراً إلى أن الضيوف أبدوا إعجابهم بجمال الموقع وأهميته التاريخية.
وأوضح، أن البطولة انطلقت في السابع عشر من آب الحالي وتستمر حتى الثامن والعشرين من الشهر ذاته بتنظيم من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية وبالتنسيق مع الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية ضمن الفئة العمرية (2008–2010).
وأكد جويعد، أن البطولة تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن مركزاً ريادياً في الرياضة المدرسية وتعزيز العلاقات العربية وتطوير الرياضة الوطنية على مختلف المستويات، إلى جانب دعم السياحة الرياضية وتبادل الثقافات بين الطلبة المشاركين.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية
-
بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي
-
العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه
-
بلدية المفرق الكبرى تشكل لجنة شبابية مجتمعية للتركيز على جانب النظافة
-
ترفيع وانهاء خدمات معلمين واداريين في التربية
-
تنويه هام بخصوص المكرمة الملكية لأبناء العسكريين
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1659 حادثاً خلال 24 ساعة
-
الأردن يستمر بإيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة