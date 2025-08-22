الجمعة 2025-08-22 07:52 م
 

إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

الشمع الأحمر
الشمع الأحمر
 
الجمعة، 22-08-2025 07:19 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر بلدية عجلون الكبرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مخبزاً في مدينة عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وأنذرت عدداً من المحال المخالفة.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة إنه تم تفعيل وإعادة هيكلة مديرية الشؤون الصحية والبيئية ورفدها بالكوادر المختصة بالرقابة على الغذاء والصحة، وإعطائها كامل الصلاحيات للرقابة الصحية من خلال تنفيذ جولات رقابية على الأسواق.


وأضاف البشابشة أنه تم تشكيل لجنة إغلاقات، باشرت عملها في منطقة عنجرة من خلال تنفيذ جولات على المَحال التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص المهن اللازمة، ومنح المخالفين فترة زمنية كافية لمراجعة مديرية رخص المهن في البلدية لتصويب أوضاعهم حسب القانون.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين

غزة

فلسطين مسؤولة أوروبية: المجاعة في غزة حقيقية

الشمع الأحمر

أخبار محلية إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بحث تعزير التعاون المشترك بين بلدية إربد وبعثة الاتحاد الأوروبي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية عجلون تستقبل الوفود المشاركة بالبطولة الرياضية المدرسية العربية

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من ألفي شخصية من وجهاء وأبناء وبنات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

أخبار محلية العيسوي: الملك يضع جميع الأردنيين في صميم اهتمامه

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا: لا خطط للقاء بوتين وزيلينسكي في الوقت الراهن



 
 





الأكثر مشاهدة