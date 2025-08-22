إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

وقال رئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة إنه تم تفعيل وإعادة هيكلة مديرية الشؤون الصحية والبيئية ورفدها بالكوادر المختصة بالرقابة على الغذاء والصحة، وإعطائها كامل الصلاحيات للرقابة الصحية من خلال تنفيذ جولات رقابية على الأسواق.
وأضاف البشابشة أنه تم تشكيل لجنة إغلاقات، باشرت عملها في منطقة عنجرة من خلال تنفيذ جولات على المَحال التجارية للتأكد من حصولها على تراخيص المهن اللازمة، ومنح المخالفين فترة زمنية كافية لمراجعة مديرية رخص المهن في البلدية لتصويب أوضاعهم حسب القانون.
