إغلاق مخبز في عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية

الوكيل الإخباري- أغلقت كوادر بلدية عجلون الكبرى بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مخبزاً في مدينة عجلون لمخالفته الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشآت الغذائية، وأنذرت عدداً من المحال المخالفة.

وقال رئيس لجنة البلدية محمد علي البشابشة إنه تم تفعيل وإعادة هيكلة مديرية الشؤون الصحية والبيئية ورفدها بالكوادر المختصة بالرقابة على الغذاء والصحة، وإعطائها كامل الصلاحيات للرقابة الصحية من خلال تنفيذ جولات رقابية على الأسواق.